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На одном из видео, опубликованном в TikTok-аккаунте Министерства внутренних дел Украины, можно увидеть, как спасатель эффектно меняет "образы".
На другом видео, опубликованном на официальном TikTok-аккаунте Патрульной полиции Украины, патрульные также демонстрируют различные луки. Они также призывают присоединиться к рядам Патрульной полиции.
Пользователи соцсетей восхищаются такими видео, отмечая, что это не только поднимает настроение, но и укрепляет доверие к украинским службам спасения и правопорядка. Комментарии под видео полны поддержки и благодарности:
- "Подождите 3 года, я стану полицейской как всегда мечтала и буду в вашей команде".
- "Спасибо всем работникам ГСЧС! Вы делаете чрезвычайно тяжелую работу".
- "Ничего себе, сколько луков!".
- "Почему так мало лайков? Во-первых, это красиво. Во-вторых, эти люди супермены".