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На одному з відео, опублікованому у TikTok-акаунті Міністерства внутрішніх справ України, можна побачити, як рятувальник ефектно змінює "образи".
На іншому відео, опублікованому на офіційному TikTok-акаунті Патрульної поліції України, патрульні також демонструють різні луки. Вони також закликають долучитися до лав Патрульної поліції.
Користувачі соцмереж захоплюються такими відео, зазначаючи, що це не лише піднімає настрій, але й зміцнює довіру до українських служб порятунку та правопорядку. Коментарі під відео сповнені підтримки та подяки:
- "Почекайте 3 роки, я стану поліцейською як завжди мріяла і буду у вашій команді".
- "Дякуємо всім працівникам ДСНС! Ви робите надзвичайну важку роботу".
- "Нічого собі, скільки луків!".
- "Чому так мало лайків? По-перше, це красиво. По-друге, ці люди супермени".