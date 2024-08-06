Цей креативний підхід вже привернув увагу тисяч користувачів. Одним з найцікавіших порівнянь стало зіставлення американської фехтувальниці Лі Кіфер з картиною "Жанна Д'Арк" Джона Еверетта Мілле.

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Елегантна поза спортсменки на фотографії виявилася вражаюче схожою на героїчний образ Жанни Д'Арк, що додає особливого шарму і символічності цій парі зображень.

Ще одне порівняння, яке викликало значний інтерес, стосується відомого репера Snoop Dogg. Його образ був зіставлений з картиною Адріана Брауера. Незвичайне поєднання сучасного музиканта та класичного мистецтва викликало багато обговорень і захоплення серед підписників акаунту.

Автор порівнює фото спортсменів Олімпіади з відомими картинами / Фото Art But Make It Sports

Проєкт Art But Make It Sports демонструє, як сучасні фотографії можуть перегукуватися з історичними мистецькими творами, показуючи, що мистецтво і спорт можуть гармонійно поєднуватися і доповнювати одне одного. Користувачі соціальних мереж активно підтримують цей тренд, ділячись постами і коментуючи подібності, які вдається знайти автору акаунту.