Говорят, что в этом таинственном водоеме водятся рыбы величиной в человеческий рост.

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Местный житель Карел Воханка, который выловил карпа длиной 104 сантиметра, рассказывает, что боролся с "монстром" в течение 40 минут, чтобы вытащить его на берег.

Когда карпы достигают размера более 70 сантиметров, их надо отпускать обратно в озеро,

– объяснил Воханка.

Его коллега – Павел Глушичка – также поймал добычу "всей своей жизни". Им был сом длиной 230 сантиметров с весом в 81 килограмм.



Павел Глушичка поймал сома длиной 230 сантиметров / Фото Mit Genehmigung von Pavel Hlušička

Тайна водоема

Пока до конца не понятно, почему рыба там вырастает настолько большой. Местные эксперты считают, что ключевую роль сыграло несколько факторов, в частности многообразие питательных веществ и выше средней температура воды, ведь водохранилище достаточно мелкое.