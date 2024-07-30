Недавно он стал восьмикратным рекордсменом Книги рекордов Гиннеса, просто нарезав овощи.

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Новый рекорд парня

На днях он получил новый рекорд Гиннесса, нарезав болгарский перец за короткое время. Он смог нарезать болгарский перец за впечатляющие 9,43 секунды.

Как парень установил новый мировой рекорд: смотрите видео

В комментариях люди были поражены умением парня. Вот, что они писали:

"Что он не умеет рубить?".

"Сколько рекордов он имеет!".

"Ну, хорошо, похоже, мне нужно побить рекорд".

Вонг поставил свой первый мировой рекорд в 2023 году, когда нарезал наибольшее количество огурцов с завязанными глазами за 30 секунд, успев за это время нарезать 166 огурцов. Все его последующие рекорды включали измельчение овощей, иногда с завязанными глазами. Некоторые из других его рекордов включают:

наибольшее количество помидоров, нарезанных за одну минуту с завязанными глазами (девять);

больше всего кусочков чеснока, нарезанных с завязанными глазами за 30 секунд (127);

больше всего ломтиков сельдерея, нарезанных за 30 секунд (128).

Что известно о рекордсмене

Канадец Уоллес Вонг имеет потрясающие 1,8 миллиона подписчиков в TikTok и еще 86 000 в Instagram. Его впечатляющее телосложение и вкусные рецепты принесли ему поклонников со всего мира.