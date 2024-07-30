Нещодавно він став восьмиразовим рекордсменом Книги рекордів Гіннеса, просто нарізавши овочі.

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Новий рекорд хлопця

Днями він здобув новий рекорд Гіннесса, нарізавши болгарський перець за короткий час. Він зміг нарізати болгарський перець за вражаючі 9,43 секунди.

Як хлопець встановив новий світовий рекорд: дивіться відео

У коментарях люди були вражені вмінням хлопця. Ось, що вони писали:

"Що він не вміє рубати?".

"Скільки рекордів він має!".

"Ну, добре, схоже, мені потрібно побити рекорд".

Вонг поставив свій перший світовий рекорд 2023 року, коли нарізав найбільшу кількість огірків із зав'язаними очима за 30 секунд, встигнувши за цей час нарізати 166 огірків. Усі його подальші рекорди включали подрібнення овочів, іноді із зав'язаними очима. Деякі з інших його рекордів включають:

найбільшу кількість помідорів, нарізаних за одну хвилину із зав'язаними очима (дев'ять);

найбільше шматочків часнику, нарізаних із зав'язаними очима за 30 секунд (127);

найбільше скибочок селери, нарізаних за 30 секунд (128).

Що відомо про рекордсмена

Канадець Уоллес Вонг має приголомшливі 1,8 мільйона підписників у TikTok і ще 86 000 в Instagram. Його вражаюча статура та смачні рецепти принесли йому шанувальників з усього світу.