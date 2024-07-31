Кажуть, що у цій таємничій водоймі водяться риби завбільшки у людський зріст.

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Місцевий житель Карел Воханка, який виловив коропа завдовжки 104 сантиметри, розповідає, що боровся з "монстром" упродовж 40 хвилин, аби витягнути його на берег.

Коли коропи досягають розміру понад 70 сантиметрів, їх треба відпускати назад в озеро,

– пояснив Воханка.

Його колега – Павло Глушичка – також піймав здобич "всього свого життя". Ним був сом завдовжки 230 сантиметрів з вагою у 81 кілограм.



Павло Глушичка піймав сома завдовжки 230 сантиметрів / Фото Mit Genehmigung von Pavel Hlušička

Таємниця водойми

Наразі до кінця не зрозуміло, чому риба там виростає настільки великою. Місцеві експерти вважають, що ключову роль зіграло кілька факторів, зокрема різноманіття поживних речовин й вища за середню температура води, адже водосховище досить мілке.