Известно, что лабиринт протянулся на 3,4 километра.

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Сначала для лабиринта было использовано более 15 000 деревьев британского бука, посаженных вручную сотрудниками зоопарка в 2003 году. С тех пор они выросли из маленьких саженцев и сейчас их высота составляет более 152 сантиметров.

В 2021 году лабиринт открыли для посетителей. Однако найти выход из него было не так легко. Многие говорят, что выбраться из него могут только настоящие гении.

"Мы хотели прославить нашу удивительную британскую дикую природу, чтобы все могли насладиться ею. Удивительная башня-гнездо с горкой в центре лабиринта из живой изгороди, а также новые тематические вопросы о британской дикой природе – это действительно веселое и увлекательное место для семейного отдыха,

– сказал тогда управляющий директор зоопарка "Ноев ковчег" Ларри Буш.



Благодаря интерактивному маршруту исследователи лабиринта смогут пройти по нему / Фото Noah's Ark Zoo Farm

В рамках обновления лабиринта были добавлены две новые деревянные конструкции. Благодаря интерактивному маршруту и новым обновленным вопросам и подсказкам о дикой природе, которые помогут детям (и взрослым) на этом пути, исследователи лабиринта смогут пройти по нему, подняться на новую башню-гнездо, откуда открывается живописный вид на зоопарк, и спуститься обратно.