Відомо, що лабіринт простягнувся на 3,4 кілометра.

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Спочатку для лабіринту було використано більш ніж 15 000 дерев британського бука, посаджених вручну співробітниками зоопарку у 2003 році. З того часу вони виросли з маленьких саджанців і зараз їхня висота становить понад 152 сантиметри.

У 2021 році лабіринт відкрили для відвідувачів. Однак знайти вихід з нього було не так легко. Чимало людей кажуть, що вибратися з нього можуть лише справжні генії.

"Ми хотіли прославити нашу дивовижну британську дику природу, щоб усі могли насолодитися нею. Дивовижна вежа-гніздо з гіркою в центрі лабіринту з живоплоту, а також нові тематичні запитання про британську дику природу – це справді веселе та захопливе місце для сімейного відпочинку,

– сказав тоді керуючий директор зоопарку "Ноїв ковчег" Ларрі Буш.



Завдяки інтерактивному маршруту дослідники лабіринту зможуть пройти ним / Фото Noah's Ark Zoo Farm

У рамках оновлення лабіринту було додано дві нові дерев'яні конструкції. Завдяки інтерактивному маршруту та новим оновленим питанням і підказкам про дику природу, які допоможуть дітям (і дорослим) на цьому шляху, дослідники лабіринту зможуть пройти ним, піднятися на нову вежу-гніздо, звідки відкривається мальовничий краєвид на зоопарк, і спуститися назад.