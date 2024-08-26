Нашли его у побережья Абердиншира (Шотландия).

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Предполагают, что это судно является давно потерянным кораблем HMS Hawke.

Что известно об этом судне

Крейсер Королевского флота был потоплен немецкой подводной лодкой в Северном море во время Первой мировой войны, в результате чего погибли 524 человека, находившихся на его борту. Статус судна, которое было подбито в октябре 1914 года, оставался загадкой на протяжении всего прошлого века.

Однако много лет спустя водолазы нашли его в 112 километрах к востоку от Фрейзербурга. Морской биолог Уилл Шварц был поражен состоянием корабля, несмотря на то, что он пролежал на морском дне 110 лет. Он сказал, что его орудия были в таком первозданном состоянии, что "были готовы к бою".

Команда из Lost in Waters Deep искала его на протяжении многих лет. Само затонувшее судно просто удивительное. Из-за недостатка питательных веществ в воде некоторые предметы почти не ржавеют. Есть части, которые блестят, это просто безумие,

– сказал он.

Королевский флот уже заявил, что высоко ценит усилия, предпринятые для обнаружения затонувшего корабля HMS Hawke.