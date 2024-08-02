Полное шампанского и минеральной воды: в Балтийском море нашли затонувшее судно XIX века

Группа дайверов из Польши нашли в Балтийском море затонувшее торговое судно. Произошло это совершенно случайно в 37 километрах южнее острова Эланд, что в Швеции.

Заметим, что в Балтийском море, по разным оценкам, затонуло около 100 000 кораблей

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Что нашли на судне

В трюме найденного судна обнаружили примерно 100 бутылок шампанского, а также фарфор и минеральную воду.

Все обломки судна были заполнены ящиками с шампанским, минеральной водой и фарфором. Я занимаюсь дайвингом уже 40 лет и часто находил одну или две бутылки. Но найти затонувшее судно с таким количеством груза – это впервые для меня,

– сказал глава группы дайверов Baltictech Томаш Стахура.

Дайверы исследовали морское дно в поисках затонувших кораблей, и обнаружение запечатанных глиняных бутылок с водой помогло им установить, что судно утонуло во второй половине XIX века.

В Балтийском море нашли затонувшее судно XIX века / Фото Stachuraphoto

Глиняные бутылки с минеральной водой немецкой марки Selters подавалась преимущественно на королевских столах. Томаш Стахура предполагает, что груз мог быть предназначен для российского императора Николая I, поскольку один из царских кораблей потерпел крушение в этом районе в 1852 году.

Можно ли употреблять найденный "клад"

Предварительно, корабль пролежал на дне 170 лет.

Эксперты уверяют, что шампанское и минеральная вода с затонувшего парусника сохранили свой вкус и могут быть употреблены даже сейчас.