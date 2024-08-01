Интересно, что ранее предполагали, что их продадут максимум за 3 000 фунтов стерлингов.

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Что известно об этих легендарных очках

Они принадлежали покойному члену группы The Beatles Джону Леннону. Он 55 лет назад подарил их мужу, по имени Майкл из графства Суррей на его день рождения. В 1968 году Майкл вместе со своей девушкой находился в студии звукозаписи, где записывали свои песни The Beatles, и там он и получил этот подарок от Леннона.

Именно Майкл и выставил очки на аукционе. Вместе с коллекцией из 33 черно-белых фотографий, сделанных владельцем очков в 1968 и 1969 годах, когда он посещал эту студию на Эбби-роуд.

На некоторых фотографиях были Пол Маккартни, Джордж Гаррисон, Ринго Старр и Джордж Мартин. Другие снимки были сделаны в тот же день, что и знаменитая фотосессия для альбома Abbey Road, когда Beatles позировали, идя по пешеходному переходу.



Фотосессия для альбома Abbey Road / Фото "Википедия"

Справка. Джон Леннон (1940–1980) – британский музыкант, певец, композитор и активист, один из основателей легендарной рок-группы The Beatles. Леннон родился в Ливерпуле, Англия, и впоследствии стал одной из самых влиятельных фигур в истории музыки.