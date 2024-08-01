Цікаво, що раніше припускали, що їх продадуть максимум за 3 000 фунтів стерлінгів.

Дивіться також В Австралії продадуть рідкісну монету з чистого золота, але це не головна її особливість

Що відомо про ці легендарні окуляри

Вони належали покійному члену гурту The Beatles Джону Леннону. Він 55 років тому подарував їх чоловіку, на ім’я Майкл з графства Суррей на його день народження. У 1968 році Майкл разом зі своєю дівчиною перебував у студії звукозапису, де записували свої пісні The Beatles, і там він й отримав цей подарунок від Леннона.

Саме Майкл і виставив окуляри на аукціоні. Разом з колекцією з 33 чорно-білих фотографій, зроблених власником окулярів у 1968 і 1969 роках, коли він відвідував цю студію на Еббі-роуд.

На деяких фотографіях були Пол Маккартні, Джордж Гаррісон, Рінго Старр і Джордж Мартін. Інші знімки були зроблені в той самий день, що й знаменита фотосесія для альбому Abbey Road, коли Beatles позували, йдучи по пішохідному переходу.



Фотосесія для альбому Abbey Road / Фото "Вікіпедія"

Довідка. Джон Леннон (1940–1980) – британський музикант, співак, композитор та активіст, один із засновників легендарної рок-групи The Beatles. Леннон народився у Ліверпулі, Англія, і згодом став однією з найвпливовіших постатей в історії музики.