Зауважимо, що у Балтійському морі, за різними оцінками, затонуло близько 100 000 кораблів

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Що знайшли на судні

У трюмі знайденого судна виявили приблизно 100 пляшок шампанського, а також порцеляну і мінеральну воду.

Усі уламки судна були заповнені ящиками з шампанським, мінеральною водою і порцеляною. Я займаюся дайвінгом уже 40 років і часто знаходив одну або дві пляшки. Але знайти затонуле судно з такою кількістю вантажу – це вперше для мене,

– сказав голова групи дайверів Baltictech Томаш Стахура.

Дайвери досліджували морське дно в пошуках затонулих кораблів, і виявлення запечатаних глиняних пляшок із водою допомогло їм встановити, що судно потонуло в другій половині XIX століття.

У Балтійському морі знайшли затонуле судно XIX століття / Фото Stachuraphoto

Глиняні пляшки з мінеральною водою німецької марки Selters подавалася переважно на королівських столах. Томаш Стахура припускає, що вантаж міг бути призначений для російського імператора Миколи I, оскільки один із царських кораблів зазнав аварії в цьому районі в 1852 році.

Вражає! Попередньо, корабель пролежав на дні 170 років.

Чи можна вживати знайдений "скарб"

Експерти запевняють, що шампанське та мінеральна вода із затонулого вітрильника зберегли свій смак і можуть бути вжиті навіть зараз.