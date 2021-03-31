Китайская полиция арестовала группу разработчиков и продавцов чит-кодов для видеоигр. Похоже, что их услуги пользовались большим спросом – правоохранители изьяли десятки миллионов долларов и несколько спортивных автомобилей.

Операцию проводили полицейские города Куньшань, что недалеко от Шанхая, совместно с компанией Tencent. Им удалось обнаружить группу людей, которые продавали чит-коды – секретные комбинации, которые используются в видеоиграх для изменения определенных параметров и облегчения прохождения игры. Их применение считается мошенничеством.

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Распространители читов назвали свою компанию Chicken Drumstick ("Куриная голень"). Они продавали подписки на коды к различным видеоиграм, в частности Overwatch и Call of Duty Mobile. Цена одной подписки стартовала от 10 долларов (280 гривен) в день и 200 долларов (5500 гривен) в месяц. В целом продавцам удалось заработать около 76 миллионов долларов (2,1 миллиарда гривен).



Правоохранители арестовали продавцов читов / Скриншот Jiangsu TV

Полиция изьяла 46 миллионов долларов (1,2 миллиарда гривен), включая несколько элитных автомобилей Lamborghini, Porsche и других. Кроме того, они арестовали 10 человек и уничтожили 17 чит-кодов.