Китайська поліція заарештувала групу розробників та продавців чит-кодів для відеоігор. Схоже, що їхні послуги користувалися неабияким попитом – правоохоронці вилучили десятки мільйонів доларів та кілька спортивних автомобілів.

Операцію проводили поліцейські міста Куньшань, що неподалік від Шанхаю, спільно з компанією Tencent. Їм вдалося виявити групу людей, які продавали чит-коди – секретні комбінації, які використовуються у відеоіграх для зміни певних параметрів та полегшення проходження гри. Їх застосування вважається шахрайством.

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Розповсюджувачі читів назвали свою компанію Chicken Drumstick ("Куряча гомілка"). Вони продавали підписки на коди до різних відеоігор, зокрема Overwatch та Call of Duty Mobile. Ціна однієї підписки стартувала від 10 доларів (280 гривень) на день та 200 доларів (5500 гривень) на місяць. Загалом продавцям вдалося заробити близько 76 мільйонів доларів (2,1 мільярда гривень).



Правоохоронці заарештували продавців читів / Скриншот Jiangsu TV

Поліція вилучила 46 мільйонів доларів (1,2 мільярда гривень), включаючи кілька елітних автомобілів Lamborghini, Porsche та інших. Крім того, вони заарештували 10 людей та знищили 17 чит-кодів.