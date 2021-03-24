Японская компания Mark-on обьявила об официальном выходном дне в пятницу, 26 марта, в связи с выходом видеоигры Monster Hunter Rise. Это сделали для того, чтобы работники смогли сыграть в нее сразу после релиза.

Масаки Хияма, глава компании Mark-on, которая занимается разработками в сфере виртуальной реальности, обьявил 26 марта "Праздником Monster Hunter". Он рассказал, что многие работники обращались к нему, чтобы взять "отгул" в этот день.

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Руководство компании считает, что в этот день их сотрудники все равно не смогли бы сосредоточиться на работе. Вместо этого они думали бы только об игре.

В этот день многие работники хотели взять выходной, поэтому я решил сделать выходной для всех,

– написал Масаки Хияма в твиттере.

Этот пост собрал много положительных комментариев пользователей социальной сети. Они писали, что откровенно завидуют сотрудникам Mark-on, потому что сами не смогут сыграть в Monster Hunter Rise в пятницу из-за работы.

Что известно о Monster Hunter Rise

Monster Hunter – это серия видеоигр в жанре action RPG от компании Capcom, первая часть которой вышла в 2004 году на PS2. По сюжету игрок становится охотником на фантастических животных. Monster Hunter Rise станет шестой полноценной частью серии. Релиз игры на Nintendo Switch состоится 26 марта 2021, а в 2022 году ее выпустят и для Windows.

Выхода Monster Hunter Rise ждут тысячи геймеров