Тысячи канадцев притворяются нудистами: все из-за желания сэкономить

Ради жизни в доме мечты люди готовы прилагать немалые усилия. Кому-то приходится крепче затянуть пояса, а другим наоборот раздеться до гола, как кандидатам на покупку дома неподалеку от Торонто по хорошей цене.

Жилье для нудистов

Дом с тремя спальнями, беседкой, садом и спа продают за 350 тысяч долларов (9,1 миллиона гривен). Такая цена является очень приятной для недвижимости в этом регионе, поэтому претендентов на покупку немало. Но есть один нюанс – дом расположен на нудистском курорте Ponderosa Nature Resort, так что продать его готовы только нудистам.

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Дом, ради которого люди притворяются нудистами / Фото CC Alexander

Объявление о продаже дома было опубликовано 1 сентября. С тех пор заявку на его покупку разместили 24 тысячи человек. Некоторые из них действительно нудисты, но подавляющее большинство лишь притворяются ими, чтобы претендовать на этот дом.

Именно поэтому риелторы проводят непростой отбор, чтобы отсеять лжецов и допустить дальше только честных кандидатов. Пока его прошел только 1% из всех 24 тысяч претендентов.

Мне задают безумные вопросы. Они говорят: "Могу я быть нудистом на половину? Укажите, что я могу носить брюки или 50 процентов одежды". Но это так не работает,

– рассказала одна из риелторов.

Обнажение прописано в политике курорта Ponderosa, с которой должны согласиться его жители. Для них нагота необходима в бассейнах, саунах и джакузи. В других местах это приветствуется, но не обязательно.





Нудистский курорт Ponderosa Nature Resort / Фото Ponderosa Nature Resort

На курорте Ponderosa постоянно проживает около 100 человек. Летом их количество увеличивается вдвое. Жители очень осторожно относятся к новым соседям, рядом с которыми им придется жить. Именно поэтому продать этот дом стало столь непростой задачей, невзирая на огромное количество желающих.