Житло для нудистів

Будинок з трьома спальнями, альтанкою, садом і спа продають за 350 тисяч доларів (9,1 мільйона гривень). Така ціна є дуже приємною для цього регіону, тому претендентів на покупку дому є чимало. Але є один нюанс – будинок розташований на нудистському курорті Ponderosa Nature Resort, тож продати його готові лише нудистам.

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Будинок, заради якого люди прикидаються нудистами / Фото CC Alexander

Оголошення про продаж дому опублікували 1 вересня. З того часу заявку на його покупку розмістили 24 тисячі людей. Деякі з них справді є нудистами, але переважна більшість лише прикидаються ними, аби претендувати на цей будинок.

Саме тому рієлтори проводять непростий відбір, щоб відсіяти брехунів та допустити далі лише чесних кандидатів. Наразі його пройшов лише 1% з усіх 24 тисяч претендентів.

Мені ставлять божевільні питання. Вони говорять: "Можу я бути нудистом на половину? Вкажіть, що я можу носити штани або 50 відсотків одягу". Але це так не працює,

– розповіла одна з рієлторок.

Оголення прописане у політиці курорту Ponderosa, з якою мають погодитися його мешканці. Для них оголення необхідне в басейнах, саунах та джакузі. В інших місцях це вітається, але не обов'язково.





Нудистський курорт Ponderosa Nature Resort / Фото Ponderosa Nature Resort

На курорті Ponderosa постійно живе близько 100 людей. Влітку їхня кількість збільшується вдвічі. Мешканці дуже обережно ставляться до нових сусідів, поруч з якими їм доведеться жити. Саме тому продати цей будинок стало настільки непростим завданням, попри величезну кількість охочих.