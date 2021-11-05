Жилье для нудистов

Дом с тремя спальнями , беседкой, садом и спа продают за 350 тысяч долларов (9,1 миллиона гривен). Такая цена является очень приятной для недвижимости в этом регионе, поэтому претендентов на покупку немало. Но есть один нюанс – дом расположен на нудистском курорте Ponderosa Nature Resort, так что продать его готовы только нудистам .

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Дом, ради которого люди притворяются нудистами / Фото CC Alexander

Объявление о продаже дома было опубликовано 1 сентября. С тех пор заявку на его покупку разместили 24 тысячи человек . Некоторые из них действительно нудисты, но подавляющее большинство лишь притворяются ими, чтобы претендовать на этот дом.

Именно поэтому риелторы проводят непростой отбор, чтобы отсеять лжецов и допустить дальше только честных кандидатов. Пока его прошел только 1% из всех 24 тысяч претендентов .

Мне задают безумные вопросы. Они говорят: "Могу я быть нудистом на половину? Укажите, что я могу носить брюки или 50 процентов одежды". Но это так не работает,

– рассказала одна из риелторов.

Обнажение прописано в политике курорта Ponderosa, с которой должны согласиться его жители. Для них нагота необходима в бассейнах, саунах и джакузи. В других местах это приветствуется, но не обязательно.





Нудистский курорт Ponderosa Nature Resort / Фото Ponderosa Nature Resort