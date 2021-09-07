"Ты – чертов дурак!": селезень, по имени Потрошитель из Австралии научился ругаться

У самцов австралийской мускусной утки под клювом есть большой черный зоб, а во время брачного периода они распространяют вокруг себя терпкий запах мускуса. Кроме того, птицы могут имитировать скрип закрывающихся дверей, фырканье пони, мужской кашель, а некоторые могут даже ругаться.

Хотя запись звуков, которые издает эта мускусная утка, была сделана еще в 1987 году, открытие было сделано совсем недавно. Услышав однажды речь самца мускусной утки, голландский биолог Карел тен Кате, решил написать исследование о вокальных данных этих птиц.

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В дикой природе мускусные утки живут большими группами, и самцы учатся характерным для этого вида пронзительным свистам у старших членов стаи. Однако самец по кличке Риппер (Потрошитель) вылупился из яйца в 80-х и жил в одном из заповедников Австралии. Именно там он и научился ругаться.

Вероятно, фразу "Ты – чертов дурак!" (You bloody fool!) утка подхватила у смотрителя вольера. И даже не удивительно, что Потрошитель обзывал людей, ведь он был агрессивным, ненавидел людей, считал их непримиримыми врагами.

Запись, на которой слышно ругательства Потрошителя:

Уникальный навык Потрошителя – единственный зарегистрированный случай, когда утка "говорит". А после исследования Карела тен Кате, этих птиц причислили к группе животных, которые могут научиться вокализации. В этой группе также колибри, попугаи, некоторые певчие птицы, определенные виды китов, дельфины, тюлени и даже летучие мыши.

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