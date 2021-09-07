Хоча запис звуків, які видає ця мускусна качка, був зроблений ще у 1987 році, відкриття було зроблено зовсім нещодавно. Почувши одного разу промову самця мускусної качки, голландський біолог Карел тен Кате, вирішив написати дослідження про вокальні дані цих птахів.

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У дикій природі мускусні качки живуть великими групами, і самці вчаться характерним для цього виду пронизливим свистам у старших членів зграї. Проте самець на прізвисько Ріппер (Різник) вилупився з яйця в 80-х і жив у одному із заповідників Австралії. Саме там він і навчився лаятися.

Ймовірно, фразу "Ти – чортів дурень!" (You bloody fool!) качка підхопила у доглядача вольєра. І навіть не дивно, що Різник обзивав людей, адже він був агресивним, ненавидів людей, вважав їх непримиренними ворогами.

Запис, на якому чутно лайку Різника:

Унікальна навичка Різника – єдиний зареєстрований випадок, коли качка "говорить". А після дослідження Карела тен Кате, цих птахів зарахували до групи тварин, які можуть навчитися вокалізації. В цій групі також колібрі, папуги, деякі співочі птахи, певні види китів, дельфіни, тюлені й навіть кажани.

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