Житель австралийского зоопарка лирохвост Эхо с изысканным мастерством и точностью имитирует звуки окружающей среды, создавая удивительный репертуар. Поэтому не удивительно, что семилетняя птица научилась идеально имитировать плач человеческого младенца.

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Впервые Эхо начал издавать эти звуки год назад. И поскольку зоопарк закрыт из-за пандемии коронавируса он тренировался и оттачивал свои навыки.

Могу только предположить, что он услышал плач наших гостей. А я думала, что зоопарк хорошее место для семейного времяпрепровождения!,

– говорит Лианн Голебиовски, заведующая отделением птиц.

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