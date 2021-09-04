Житель австралийского зоопарка лирохвост Эхо с изысканным мастерством и точностью имитирует звуки окружающей среды, создавая удивительный репертуар. Поэтому не удивительно, что семилетняя птица научилась идеально имитировать плач человеческого младенца.
Это интересно Можно ли перехитрить игровые автоматы: развенчание распространенных мифов
Впервые Эхо начал издавать эти звуки год назад. И поскольку зоопарк закрыт из-за пандемии коронавируса он тренировался и оттачивал свои навыки.
Могу только предположить, что он услышал плач наших гостей. А я думала, что зоопарк хорошее место для семейного времяпрепровождения!,
– говорит Лианн Голебиовски, заведующая отделением птиц.
К теме Ничего непонятно, но очень интересно: 15 странных фотографий животных, которые заставят вас смеяться