Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых спрятались представители дикой природы
Источник:Art Wolfe
Арт Вульф – фотограф, который за свою 40-летнюю карьеру успел поработать на всех континентах и в сотнях мест. Его фотографии появлялись в журналах по всему миру, включая National Geographic, Смитсоновский институт, Stern, GEO и Terre Sauvage.
Арт Вульф является гордым лауреатом премии "Лучший фотограф года в области природы". Vanishing Act ("Трюк с исчезновением") – один из проектов известного фотографа. На фотографиях, представленных в проекте, скрыты обитатели дикой природы.
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Некоторые из представителей животного царства, включая насекомых, птиц и зверей так искусно спрятались, что их просто невозможно найти среди листьев, травы или снега. Развлечения 24 предлагают отыскать на каждом из этих фото животное, чтобы понять, что такое искусство исчезновения.
# 1
Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe
# 2
Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe
# 3
Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe
# 4
Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe
# 5
Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe
# 6
Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe
# 7
Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe
# 8
Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe
# 9
Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe
# 10
Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe
# 11
Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe
# 12
Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe