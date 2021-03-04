По всей Швеции разместили провокационную наружную рекламу. Эта кампания посвящена цифровой безопасности.

В Швеции появились провокационные плакаты с двусмысленными лозунгами вроде "Тр*х" – это крах". Эта реклама была создана агентством Akestam Holst для организации SSF, которая занимается вопросами кибербезопасности.

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Рекламная кампания по кибербезопасности напоминает шведам, что их пароли буквально "дерьмо". В частности она говорит, что "shit" – 16-й самый распространенный интернет-пароль, который используют пользователи сетей.

Слоганы, привлекающие внимание ругательствами, состоят из слов, которые шведы чаще всего используют в качестве паролей. Поэтому эта реклама напоминает о том, как важно придумать надежный пароль для своих личных аккаунтов в сети.

Ваш "чл*н" недостаточно устойчив



Провокационная реклама с ругательствами в Швеции / Фото Ad Age

Твой пароль – "дерьмо"



Реклама с ругательствами, которая говорит шведам, что их пароли ненадежны / Фото Ad Age

Впрочем, есть и более приличные слоганы, которые были напечатаны в местных журналах и газетах.

"123456" причин изменить ваш пароль



Рекламная кампания по кибербезопасности / Фото Ad Age

Не доверяй "маме" свои секреты



Слова, которые шведы чаще всего используют в качестве паролей / Фото Ad Age

Стоит отметить, что ругательная реклама была размещена на шведском языке еще в 2020 году, а в конце февраля 2021 года уже появились плакаты на английском языке.