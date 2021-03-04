Компания Amazon обновила иконку своего мобильного приложения. Это пришлось сделать из-за того, что изображение скотча на предыдущей вроде как было похоже на усы Гитлера.

В январе 2021 года Amazon представила новый вариант иконки для мобильного приложения. Разработчики хотели минималистично передать вид коробки с фирменной стрелкой и кусочком синего скотча для упаковки. Однако этот вариант не очень понравился пользователям социальных сетей, ведь в нем они увидели улыбающегося Адольфа Гитлера.

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Из-за массовых жалоб, компании пришлось еще раз обновить иконку. Это сделали тихо – без официальных заявлений.

Я даже не заметил как Amazon изменила иконку, чтобы она была менее похожа на Гитлера,

– написал в твиттере один из пользователей.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u — alex hern (@alexhern) March 1, 2021

В новом варианте скотч заменили лентой с загнутым уголком. Разработчики иконки для приложения пытались сделать так, чтобы она ассоциировалась у клиентов с приятным ожиданием очередной посылки от Amazon.