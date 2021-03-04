Amazon изменила иконку мобильного приложения: предыдущая напоминала пользователям усы Гитлера
Компания Amazon обновила иконку своего мобильного приложения. Это пришлось сделать из-за того, что изображение скотча на предыдущей вроде как было похоже на усы Гитлера.
Источник:BBC
В январе 2021 года Amazon представила новый вариант иконки для мобильного приложения. Разработчики хотели минималистично передать вид коробки с фирменной стрелкой и кусочком синего скотча для упаковки. Однако этот вариант не очень понравился пользователям социальных сетей, ведь в нем они увидели улыбающегося Адольфа Гитлера.
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Из-за массовых жалоб, компании пришлось еще раз обновить иконку. Это сделали тихо – без официальных заявлений.
Я даже не заметил как Amazon изменила иконку, чтобы она была менее похожа на Гитлера,
– написал в твиттере один из пользователей.
В новом варианте скотч заменили лентой с загнутым уголком. Разработчики иконки для приложения пытались сделать так, чтобы она ассоциировалась у клиентов с приятным ожиданием очередной посылки от Amazon.
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