По всій Швеції розмістили провокаційну зовнішню рекламу. Ця кампанія присвячена цифровій безпеці.

У Швеції з'явилися провокаційні плакати з двозначними гаслами на кшталт "Тр*х" – це крах". Ця реклама була створена агентством Akestam Holst для організації SSF, яка займається питаннями кібербезпеки.

Читайте також Amazon змінила іконку мобільного додатка: попередня нагадувала користувачам вуса Гітлера

Рекламна кампанія з кібербезпеки нагадує шведам, що їхні паролі буквально "лайно". Зокрема вона говорить, що "shit" – 16-й найпоширеніший інтернет-пароль, який використовують користувачі мереж.

Слогани, які привертають увагу лайками, складаються зі слів, які шведи найчастіше використовують як паролі. Тож ця реклама нагадує про те, як важливо придумати надійний пароль для своїх особистих акаунтів у мережі.

Ваш "чл*н" недостатньо стійкий



Провокаційна реклама з лайками у Швеції / Фото Ad Age

Твій пароль – "лайно"



Реклама з лайками, яка говорить шведам, що їхні паролі ненадійні / Фото Ad Age

Втім, є і більш пристойні слогани, які були надруковані у місцевих журналах і газетах.

"123456" причин змінити ваш пароль



Рекламна кампанія з кібербезпеки / Фото Ad Age

Не довіряй "мамі" свої секрети



Слова, які шведи найчастіше використовують як паролі / Фото Ad Age

Варто зазначити, що лайлива реклама була розміщена шведською мовою ще у 2020 році, а в кінці лютого 2021 року вже з'явилися плакати англійською мовою.