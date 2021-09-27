40-летний Франческо Спаньєзи был назначен приходским священником в итальянской коммуне Прато в Тоскане в 2009 году. Прихожане высоко его ценили.

Это интересно 5 самых популярных игровых автоматов, которые покорили гемблеров со всего мира

Однако во время проверки, бухгалтер прихода обнаружил хищение денег в церкви – с банковского счета было снято более 117 000 долларов. Поэтому итальянская полиция начала выяснять, как эта сумма была использована священником.

И хотя на допросе Спаньєзи утверждал, что украденные деньги использовались для помощи нуждающимся семьям, позже он признал, что страдал от наркомании. А доходы церкви тратил на организации секс-вечеринок и для покупки наркотиков. После этого священника поместили под домашний арест в Прато. Впоследствии полиция допросила около 200 человек, которые, как сообщается, участвовали в гей-оргиях за последние пару лет. Чтобы приглашать этих мужчин на свои подпитанные наркотиками рейвы, Спагнези использовал сайты онлайн-знакомств.

Священник арестован после кражи денег из церкви / Фото The Times



Тратил украденное на наркотики и гей-вечеринки / Фото The Times

К теме Испортили жизнь: индийскую парикмахерскую оштрафовали на 271 000 долларов за неудачную стрижку модели