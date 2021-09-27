Витрачав на наркотики та гей-вечірки: священника заарештовано після крадіжки грошей з церкви

40-річний Франческо Спаньєзі був призначений парафіяльним священником в італійській комуні Прато в Тоскані у 2009 році. Парафіяни високо його цінували.

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Проте під час перевірки, бухгалтер приходу виявив розкрадання грошей у церкві – з банківського рахунку було знято понад 117 000 доларів. Тож італійська поліція почала з'ясовувати, як ця сума була використана священником.

І хоча на допиті Спаньєзі стверджував, що вкрадені гроші використовувалися для допомоги нужденним сім'ям, пізніше він визнав, що страждав від наркоманії. А доходи церкви витрачав на влаштування секс-вечірок та для покупки наркотиків. Після цього священника помістили під домашній арешт в Прато. Згодом поліція допитала близько 200 осіб, які, як повідомляється, брали участь в гей-оргіях за останні пару років. Щоб запрошувати цих чоловіків на свої підживлені наркотиками рейви, Спагнезі використовував сайти онлайн-знайомств.



Священника заарештовано після крадіжки грошей з церкви / Фото The Times

Витрачав вкрадене на наркотики та гей-вечірки / Фото The Times

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