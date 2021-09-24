Что натворил парикмахер

В 2018 году Аашна Рой пришла в один из салонов красоты сети отелей ITC Maurya, чтобы постричься. Она дала мастеру четкие указания, однако тот решил сделать по-своему – вместо нескольких сантиметров парикмахер отрезал ей большую часть волос.

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Женщина не стала этого терпеть, и пожаловалась администратору салона на непрофессионализм его работника. Тогда Аашне предложили бесплатно сделать процедуру лечения и ухода за волосами, однако и она не дала результата. По словам потерпевшей, это лишь еще больше испортило ее волосы.

Огромный штраф за испорченную прическу

Аашна Рой работала моделью в компании, производящей средства для волос, поэтому никак не могла позволить себе ходить с плохой прической. Новая стрижка, конечно, повлияла на ее восприятие себя, самооценку и работу, поэтому женщине пришлось уволиться. Это нанесло ей огромный ущерб – не только финансовый, но и моральный.

Бывшая модель обратилась в суд. В Национальной комиссии по защите прав потребителей Индии стали на ее сторону и заявили, что Аашна "понесла огромные потери, полностью изменившие ее жизнь и разрушившие ее мечту стать топ-моделью". В постановлении отметили, что женщина перенесла серьезный нервный срыв и травмы из-за халатности парикмахера.

Она не могла смотреть на себя в зеркало. Как профессионал в области коммуникаций, она должна участвовать во встречах и интерактивных сессиях. Однако из-за коротких волос она потеряла уверенность в себе,

– указали в решении Комиссии.

Взяв это во внимание, суд оштрафовал салон красоты и присудил модели компенсацию. Теперь ITC Maurya должен выплатить Аашне 20 миллионов рупий (271 тысячу долларов или 7,1 миллиона гривен).

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