Ранджит Дас недавно получил на свой банковский счет зачисление на сумму 550 тысяч рупий (7444 доллара или 199 тысяч гривен). Банк довольно быстро заметил свою ошибку, и связался с мужчиной, чтобы тот вернул чужие деньги. Однако к тому времени Ранджит уже успел снять их с карты.

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Представителям банка не оставалось ничего другого, как обратиться в полицию. Оказалось, что мужчина не хочет возвращать деньги, потому что искренне считает их подарком премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Дело в том, что во время своей предвыборной кампании в 2014 году Нарендра Моди пользовался лозунгом "15 лакхов на каждый банковский счет", чтобы подчеркнуть свои намерения вернуть в страну деньги, которые хранятся за рубежом. 15 лакхов – это 1,5 миллиона рупий (более 20 тысяч долларов или 541 тысяча гривен). Похоже, что Ранджит слишком буквально воспринял лозунг премьер-министра, и действительно уверен, что тот наконец взялся выполнять свои предвыборные обещания.

Несмотря на это, деньги принадлежат банку. По законам Индии использование ошибочно зачисленных денег является уголовным правонарушением, а финансовое учреждение имеет право вернуть себе средства. Мужчину арестовали.

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