Боб Смит-младший, актер и звезда популярного ганского фильма 1990-х годов "Диаболо", рассказал, что эта роль повлияла на его отношения с женщинами. Дело в том, что он сыграл мужчину, который превращался в змею и нападал на людей, а девушки, с которыми он знакомился, опасались, что такое умение есть у него и в реальной жизни.

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Мне было сложно найти девушку для серьезных отношений и брака. Все они отказывали мне, потому что думали, что в будущем я превращусь в змею,

– рассказал Боб Смит-младший в интервью на радио Pure FM.

Актер все-таки нашел любовь и женился, однако его жена никогда не видела фильм "Диаболо" до знакомства с ним. Она пересмотрела киноленту уже в браке, и была удивлена ролью своего мужа. "Она спросила меня, зачем я сыграл в этом, но мы уже были женаты", – поделился Боб Смит.



Популярный ганский фильм "Диаболо" / Постер TMDB

Несмотря на это, артист не жалеет, что снялся в фильме и исполнил такую роль. Он считает, что такая реакция на него в реальной жизни является доказательством того, что он прекрасно справился со своей задачей.

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