Компания Pokémon, которая известна своими замечательными играми и другими средствами массовой информации, такими как аниме и коллекционная карточная игра, объявила, что для всех поклонников Pokémon будет доступно новое отдельное приложение. Игра не изменит правила оригинальной карточной игры.

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В начале игрокам раздадут восемь бесплатных игровых колод, а также стартовую колоду для новичков. В игре можно создать свой собственный аватар и бороться с игроками по всему миру. Добавляя карты в свою коллекцию. Игра предоставит возможность усовершенствовать свою стратегию и подготовиться ко встрече с чем угодно. Карты могут быть добавлены путем выполнения квестов, сканирования кодовых карт или покупки бустеров в игре. Игра будет доступна на разных языках: английском, французском, немецком, итальянском, испанском, бразильском и португальском. Это позволит легко найти соперника для битвы, независимо от того, где находится игрок.

При запуске Pokémon Trading Card Game Live будет иметь стандартный формат, но расширенный формат тоже появится позже. Он позволит игрокам собирать карты из серий Sword & Shield, Sun & Moon, XY и Black & White.

Официальный трейлер коллекционной карточной игры Pokémon Live: смотреть онлайн

Pokémon Trading Card Game Live на мобильных устройствах выйдет в Канаде в конце 2021 года. Кроме того, во всем мире будет проходить бета-тест для PC и Mac.

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