Ранджит Дас нещодавно отримав на свій банківський рахунок зарахування на суму 550 тисяч рупій (7444 долари або 199 тисяч гривень). Банк доволі швидко помітив свою помилку, і зв'язався з чоловіком, аби той повернув чужі гроші. Проте до того часу Ранджит вже встиг зняти їх з картки.

Це цікаво Чи існує слот зі 100% RTP: що таке відсоток повернення гравцю та як це працює

Представникам банку не залишалося нічого іншого, як звернутися до поліції. Виявилося, що чоловік не хоче повертати гроші, бо щиро вважає їх подарунком прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.

Річ у тім, що під час своєї передвиборчої кампанії у 2014 році Нарендра Моді користувався гаслом "15 лакхів на кожен банківський рахунок", аби підкреслити свої наміри повернути в країну гроші, які зберігаються закордоном. 15 лакхів – це 1,5 мільйона рупій (понад 20 тисяч доларів або 541 тисяча гривень). Схоже, що Ранджит занадто буквально сприйняв гасло прем'єр-міністра, і справді впевнений, що той нарешті взявся виконувати свої передвиборчі обіцянки.

Попри це, гроші належать банку. За законами Індії використання помилково зарахованих грошей є кримінальним правопорушенням, а фінансова установа має право повернути собі кошти. Чоловіка заарештували.

Дивіться також Не міг знайти дівчину: актор, що зіграв у фільмі змію, через свою роль мав проблеми з жінками