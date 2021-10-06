Тоннель для выпивки: во дворце Елизаветы II есть тайный подземный ход, ведущий в знаменитый бар

Муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк раскрыл журналистам один из секретов английской монархини Елизаветы II и всей королевской семьи. Оказывается, что пожелав выпить рюмку-другую в баре, им даже не нужно выходить на улицу.

У жителей Сент-Джеймского дворца в Лондоне есть тайный подземный ход, пройдя через который они могут попасть в коктейль-бар популярного отеля Dukes. Он так и называется – "тоннель для выпивки". По словам Бруксбэнка, сам он этим ходом не пользовался, но очень хотел бы проверить его.

Это интересно Играть в путешествии: лучшие казино в аэропортах мира

Чем известен Dukes Bar



Отель Dukes в Лондоне / Фото The Upsider

Пятизвездочный отель Dukes со знаменитым баром расположен менее чем в 400 метрах от дворца, поэтому членам королевской семьи не приходится идти слишком долго.

Dukes Bar, соединенный тоннелем с королевским дворцом / Фото Conde Nast Traveler

Dukes Bar – обязательное точка для посещения всех фанатов Джеймса Бонда, ведь его создатель Ян Флеминг был постоянным посетителем этого заведения. Говорят, что именно здесь писатель придумал легендарное выражение Агента 007 – "Взболтать, но не смешивать".



Мартини – самый известный коктейль Dukes Bar / Фото с фейсбуке Dukes Bar

Исходя из этого, неудивительно, что особенно Dukes Bar известен коктейлями мартини, которые издание The New York Times назвало "одними из лучших в мире". Знаменитый напиток здесь можно попробовать, заплатив 17 фунтов стерлингов (612 гривен).

Смотрите также Топливный кризис в Британии: 20 водителей преследовали грузовик, думая, что это бензовоз