Только в Британии: 12 фото, которые отлично показывают, что такое знаменитый английский юмор
Источник:Reddit
Английский юмор известен на весь мир своей специфичностью, а иногда даже абсурдностью с точки зрения людей, которые никогда не имели ничего общего с Великобританией. Саркастичные и ироничные шутки британцев могут обескуражить даже самого ярого комика.
На развлекательном портале Reddit есть раздел CasualUK, где пользователи публикуют фото абсолютно будничных и привычных для британцев явлений, которые вместе с тем вызывают откровенное удивление и недоумение у всех остальных. Эти фотографии являются отличной демонстрацией сути английского юмора.
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"Что может быть более британским, чем эти кнопки для всадников?"
Фото Reddit / swanlevitt
"Конфетам нужна усиленная охрана"
Фото Reddit / NellWilcox
"Как называется эта порода собак?"
Фото Reddit / -bar-
"Правила безопасности на эскалаторе на станции Сент-Панкрас. Нельзя бегать, ехать с коляской или чемоданами и, внимание, проводить соревнования по стрижке собак"
Фото Reddit / MortSmith
"Нестандартный держатель для туалетной бумаги в уборной ресторана"
Фото Reddit / MagicPieBush
"Искал жилье в Лондоне, и нашел вот это. Входная дверь – это окно"
Фото Reddit / ItsJayB
"Никаких игр с мячом"
Фото Reddit / Yekki
"Вчера проехал мимо Бэтмена на трассе. Приятно знать, что он здесь и охраняет нас"
Фото Reddit / mydogiscalledloki
"Что может быть более обыденным, чем пони, которого оставили ждать у почтового отделения"
Фото Reddit / chaostrulyreigns
"Когда пабы закрыты в течение нескольких месяцев, небольшой дождь не может остановить британцев"
Фото Reddit / TheForthWallBreaker
"Как в Британии продают ламинатор"
Фото с фейсбуке Roz Thompson
"Исторические деятели в хронологическом порядке выстроились на открытии музея Глостера"
Фото Reddit / Dommlid
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