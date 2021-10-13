На развлекательном портале Reddit есть раздел CasualUK, где пользователи публикуют фото абсолютно будничных и привычных для британцев явлений, которые вместе с тем вызывают откровенное удивление и недоумение у всех остальных. Эти фотографии являются отличной демонстрацией сути английского юмора.

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"Что может быть более британским, чем эти кнопки для всадников?"

Фото Reddit / swanlevitt

"Конфетам нужна усиленная охрана"

Фото Reddit / NellWilcox

"Как называется эта порода собак?"

Фото Reddit / - ba r -

"Правила безопасности на эскалаторе на станции Сент-Панкрас. Нельзя бегать, ехать с коляской или чемоданами и, внимание, проводить соревнования по стрижке собак"

Фото Reddit / MortSmith

"Нестандартный держатель для туалетной бумаги в уборной ресторана"

Фото Reddit / MagicPieBush

"Искал жилье в Лондоне, и нашел вот это. Входная дверь – это окно"

Фото Reddit / ItsJayB

"Никаких игр с мячом"

Фото Reddit / Yekki

"Вчера проехал мимо Бэтмена на трассе. Приятно знать, что он здесь и охраняет нас"

Фото Reddit / mydogiscalledloki

"Что может быть более обыденным, чем пони, которого оставили ждать у почтового отделения"

Фото Reddit / chaostrulyreigns

"Когда пабы закрыты в течение нескольких месяцев, небольшой дождь не может остановить британцев"

Фото Reddit / TheForthWallBreaker

"Как в Британии продают ламинатор"

Фото с фейсбуке Roz Thompson

"Исторические деятели в хронологическом порядке выстроились на открытии музея Глостера"

Фото Reddit / Dommlid