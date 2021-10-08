Для брачной церемонии мужчина по имени Хойрул Анам надел традиционный свадебный наряд, а рисоварку – в праздничную фату.
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В своем фейсбуке Анам поделился фотографиями брачной церемонии с прибором. В публикации мужчина заявил, что женится, потому что рисоварка была "честной, послушной, любящей и хорошо готовила".
Мужчина поделился фото со своей "свадьбы" / Фото с фейсбука Анама
Нестандартное бракосочетания вызвало резонанс в сети – сообщение с рисоваркой собрало более 10 тысяч лайков и более тысячи комментариев.
Брак длился недолго
Через 4 дня после торжественной свадьбы мужчина поразил сеть снова – Анам заявил, что расстается со своей "женой". Он пояснил, что несколько разочаровался в "любимой" – в ней можно варить только рис. О разводе мужчина также сообщил в фейсбуке.
Развод с рисоваркой произошло через 4 дня после бракосочетания / Фото с фейсбуке Анама
Женитьба оказалась пиар-ходом
Выяснилось, что Хойрул Анам заключил фиктивный брак с белоснежной техникой – церемония была только для того, чтобы вызвать реакцию в сети.
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СМИ сообщают, что Анам – местная знаменитость, таким образом развлекает своих фолловеров.
Женитьба не только ради веселья
Недавно в Великобритании 70 женщин заключили брак с деревьями. "Невесты" не делали это ради популярности – таким образом женщины пытались остановить вырубку парка, который планировали снести для строительства элитной недвижимости.
Англичанки вдохновлялись движением Чипко – выступлением, которое использует ненасильственные методы протеста. Впервые такая акция состоялась в 1974 году, когда жительницы индийской деревни поклялись ценой собственной жизни сохранить деревья от вырубки. Женщины обхватили дерева руками и заявили, что вырубщику придется убить их, прежде чем срубить дерево.