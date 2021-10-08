Для брачной церемонии мужчина по имени Хойрул Анам надел традиционный свадебный наряд, а рисоварку – в праздничную фату.

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В своем фейсбуке Анам поделился фотографиями брачной церемонии с прибором. В публикации мужчина заявил, что женится, потому что рисоварка была "честной, послушной, любящей и хорошо готовила".



Мужчина поделился фото со своей "свадьбы" / Фото с фейсбука Анама

Нестандартное бракосочетания вызвало резонанс в сети – сообщение с рисоваркой собрало более 10 тысяч лайков и более тысячи комментариев.

Брак длился недолго

Через 4 дня после торжественной свадьбы мужчина поразил сеть снова – Анам заявил, что расстается со своей "женой". Он пояснил, что несколько разочаровался в "любимой" – в ней можно варить только рис. О разводе мужчина также сообщил в фейсбуке.



Развод с рисоваркой произошло через 4 дня после бракосочетания / Фото с фейсбуке Анама

Женитьба оказалась пиар-ходом

Выяснилось, что Хойрул Анам заключил фиктивный брак с белоснежной техникой – церемония была только для того, чтобы вызвать реакцию в сети.

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СМИ сообщают, что Анам – местная знаменитость, таким образом развлекает своих фолловеров.