Для шлюбної церемонії чоловік на ім’я Хойрул Анам одягнув традиційне весільне вбрання, а рисоварку – у святкову фату.

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У своєму фейсбуці Анам поділився світлинами шлюбної церемонії з приладом. У публікації чоловік заявив, що одружується, тому що рисоварка була "чесною, слухняною, люблячою та добре готувала".

Чоловік поділився фото зі свого "весілля" / Фото з фейсбуку Анама

Нестандартне одруження викликало резонанс у мережі – допис з рисоваркою зібрав понад 10 тисяч лайків та більш як тисячу коментарів.

Шлюб тривав недовго

Через 4 дні після урочистого весілля чоловік вразив мережу знову – Анам заявив, що розлучається зі своєю "дружиною". Він пояснив, що дещо розчарувався у "коханій" – у ній можна варити тільки рис. Про розлучення чоловік також повідомив у фейсбуці.

Розлучення з рисоваркою відбулося через 4 дні після одруження / Фото з фейсбуку Анама

Одруження виявилося піар-ходом

З’ясувалося, що Хойрул Анам уклав фіктивний шлюб з білосніжним приладдям – церемонія була лише для того, щоб викликати реакцію в мережі.

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ЗМІ повідомляють, що Анам – місцева знаменитість, яка таким чином розважає своїх фоловерів.