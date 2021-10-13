На розважальному порталі Reddit є розділ CasualUK, де користувачі публікують фото абсолютно буденних та звичних для британців явищ, які разом із тим викликають відверте здивування та нерозуміння у всіх інших. Ці світлини є відмінною демонстрацією суті англійського гумору.

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"Що може бути більш по-британськи, ніж ці кнопки для вершників?"

Фото Reddit / swanlevitt

"Цукеркам потрібна посилена охорона"

Фото Reddit / NellWilcox

"Як називається ця порода собак?"

Фото Reddit / -ba r-

"Правила безпеки на ескалаторі на станції Сент-Панкрас. Не можна бігати, їхати з візком чи валізами і, увага, проводити змагання зі стрижки собак"

Фото Reddit / MortSmith

"Нестандартний тримач для туалетного паперу у вбиральні ресторану"

Фото Reddit / MagicPieBush

"Шукав житло у Лондоні, і знайшов ось це. Вхідні двері – це вікно"

Фото Reddit / ItsJayB

"Ніяких ігор з м'ячем"

Фото Reddit / Yekki

"Вчора проїхав повз Бетмена на трасі. Приємно знати, що він тут і охороняє нас"

Фото Reddit / mydogiscalledloki

"Що може бути більш буденним, ніж поні, якого залишили чекати біля поштового відділення"

Фото Reddit / chaostrulyreigns

"Коли паби зачинені протягом кількох місяців, невеликий дощ не може зупинити британців"

Фото Reddit / TheForthWallBreaker

"Як у Британії продають ламінатор"

Фото з фейсбуку Roz Thompson

"Історичні діячі в хронологічному порядку вишикувалися на відкритті музею Глостера"

Фото Reddit / Dommlid