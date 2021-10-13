На розважальному порталі Reddit є розділ CasualUK, де користувачі публікують фото абсолютно буденних та звичних для британців явищ, які разом із тим викликають відверте здивування та нерозуміння у всіх інших. Ці світлини є відмінною демонстрацією суті англійського гумору.
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"Що може бути більш по-британськи, ніж ці кнопки для вершників?"
Фото Reddit / swanlevitt
"Цукеркам потрібна посилена охорона"
Фото Reddit / NellWilcox
"Як називається ця порода собак?"
Фото Reddit / -bar-
"Правила безпеки на ескалаторі на станції Сент-Панкрас. Не можна бігати, їхати з візком чи валізами і, увага, проводити змагання зі стрижки собак"
Фото Reddit / MortSmith
"Нестандартний тримач для туалетного паперу у вбиральні ресторану"
Фото Reddit / MagicPieBush
"Шукав житло у Лондоні, і знайшов ось це. Вхідні двері – це вікно"
Фото Reddit / ItsJayB
"Ніяких ігор з м'ячем"
Фото Reddit / Yekki
"Вчора проїхав повз Бетмена на трасі. Приємно знати, що він тут і охороняє нас"
Фото Reddit / mydogiscalledloki
"Що може бути більш буденним, ніж поні, якого залишили чекати біля поштового відділення"
Фото Reddit / chaostrulyreigns
"Коли паби зачинені протягом кількох місяців, невеликий дощ не може зупинити британців"
Фото Reddit / TheForthWallBreaker
"Як у Британії продають ламінатор"
Фото з фейсбуку Roz Thompson
"Історичні діячі в хронологічному порядку вишикувалися на відкритті музею Глостера"
Фото Reddit / Dommlid
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