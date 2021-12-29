Тоби Магуайр стал Хоббитом Бильбо Бэггинсом вместо Мартина Фримена: DeepFake-видео

Мартин Фримен сыграл роль Бильбо Бэггинса в трилогии-приквеле легендарной серии фильмов "Властелин колец". Бильбо Бэггинс был Хоббитом Графства, главным героем "Хоббита" и второстепенным персонажем "Властелина колец".

На ютуб-канале stryder HD опубликовали новый дипфейк-ролик, в нем Мартина Фримена в фильме "Хоббит: Нежданное путешествие" 2012 года заменили на другого актера.

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В видео автор показал, как бы выглядело, если бы Тоби Магуайр, который наиболее известен по роли Человека-Паука в одноименной трилогии Сэма Рэйми, сыграл молодую версию Бильбо Бэггинса в исполнении Мартина Фримена в фильмах "Хоббит".

DeepFake-видео: Тоби Магуайр стал Хоббитом Бильбо Бэггинсом вместо Мартина Фримена

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