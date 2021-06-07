В Tinder появилась новая функция, которая позволяет блокировать пользователей по номеру телефона

Не хотите случайно встретить в Tinder коллег, бывших партнеров или друзей? В приложении представили новую функцию безопасности для пользователей.

Популярное приложение для знакомств Tinder запустило новую функцию для своих пользователей, которая позволит им блокировать людей используя их номера телефонов. Для этого нужно загрузить свои телефонные контакты, чтобы выбрать определенных людей.

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На заказ Tinder был проведен опрос, среди тех, кто пользуется этим приложением. Ведь это один из самых используемых приложений для знакомств в мире, что увеличивает вероятность того, что там можно натолкнуться на людей из своей повседневной жизни. Опрос выявил, что 40% пользователей нашли бывшего партнера в приложении, 24% встретили родственника и каждый десятый – своего преподавателя. Кроме того, около 78% опрошенных заявили, что не хотели бы видеть такие контакты в приложении.

Возможно, мы не сможем защитить вас от неловких столкновений в кафе, но мы даем вам больше контроля над вашим опытом в Tinder. Мы внедряем блокировку контактов как дополнительный ресурс, который дает участникам возможность чувствовать себя спокойно,

– сказала Бернадетт Морган, менеджер группы продуктов Tinder.



В Tinder появилась функция, которая позволяет блокировать пользователей по номеру телефона / Unsplash

Функция доступна в "Настройках" в пункте "Заблокировать контакты". Пользователи могут указать, какие из своих контактов они бы предпочли не видеть или, которые не видели бы их в Tinder. Независимо от того, являются ли эти контакты уже в Tinder или зарегистрируются в приложении позже, они не будут отображаться как потенциальные совпадения.

Новинку успели протестировать в Индии, Корее и Японии – блокировали в среднем около 10 человек.

Tinder

был представлен в 2012 году и является самым популярным в мире приложением для знакомства с новыми людьми. Tinder, доступный в 190 странах и более чем на 40 языках. Он является самым прибыльным неигровым приложением в мире. Приложение было загружено более 430 миллионов раз и привело к более чем 60 миллиардам совпадений.

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