У Tinder з'явилася нова функція, яка дозволяє блокувати користувачів за номером телефону

Популярний додаток для знайомств Tinder запустив нову функцію для своїх користувачів, яка дозволить їм блокувати людей використовуючи їх номери телефонів. Для цього потрібно завантажити свої телефонні контакти, щоб вибрати певних людей.

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На замовлення Tinder було проведено опитування, серед тих, хто користується цим додатком. Адже це один з найбільш використовуваних додатків для знайомств у світі, що збільшує ймовірність того, що там можна натрапити на людей зі свого повсякденного життя. Опитування виявило, що 40% користувачів знайшли колишнього партнера в додатку, 24% зустріли родича і кожен десятий – свого викладача. Крім того, близько 78% опитаних заявили, що не хотіли б бачити такі контакти в додатку.

Можливо, ми не зможемо захистити вас від незручних зіткнень у кав'ярні, але ми даємо вам більше контролю над вашим досвідом у Tinder. Ми впроваджуємо блокування контактів як додатковий ресурс, який дає учасникам можливість відчувати себе спокійно,

– сказала Бернадетт Морган, менеджер групи продуктів Tinder.



У Tinder з'явилася функція, яка дозволяє блокувати користувачів за номером телефону / Unsplash

Функція доступна в "Налаштуваннях" в пункті "Заблокувати контакти". Користувачі можуть вказати, які зі своїх контактів вони б вважали за краще не бачити або, які не бачили б їх в Tinder. Незалежно від того, чи є ці контакти вже в Tinder чи зареєструються у додатку пізніше, вони не будуть відображатися як потенційні збіги.

Новинку встигли протестувати в Індії, Кореї та Японії – блокували в середньому близько 10 осіб.

Tinder був представлений у 2012 році і є найпопулярнішим у світі додатком для знайомства з новими людьми. Tinder, доступний у 190 країнах та більш ніж на 40 мовах. Він є найприбутковішим неігровим додатком у світі. Додаток був завантажений понад 430 мільйонів разів і призвів до більш ніж 60 мільярдів збігів.

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