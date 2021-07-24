Тиктокер показала способ спасения от жары, который взорвал сеть: видео

Этим летом Украину накрыла невероятная жара, от которой порой нигде не скрыться. Разве что в кровати. Интересным способом, как спастись от духоты поделилась блогер с тиктока.

Если вы сильно страдаете от жары, а кондиционер не успели купить – этот хитрый прием поможет охладиться. Поэтому, чтобы укрыться от жары в домашних условиях нужен только вентилятор и простыня. И кровать.

Это интересно Не слотами едиными: интересные и необычные азартные игры со всего мира

Способ, который стал вирусным в социальных сетях, поможет построить самую настоящую аэродинамическую трубу. С прохладой и свежим воздухом и достаточно большую, чтобы сидеть в ней.

Вы можете улучшить прохладное пространство внутри, если у вас есть 2 или больше вентиляторов. Внутри можно создать уют, просматривать фильмы и чувствовать себя комфортно, несмотря на жаркую погоду.

К теме Мужчина показал, как проучить шумных соседей: его будильник звонит в их домах