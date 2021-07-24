Якщо ви сильно потерпаєте від спеки, а кондиціонер не встигли придбати – цей хитрий прийом допоможе охолодитися. Тож, щоб сховатися від спеки в домашніх умовах потрібен лише вентилятор та простирадло. І ліжко.

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Спосіб, який став вірусним у соціальних мережах, допоможе побудувати справжнісіньку аеродинамічну трубу. З прохолодою і свіжим повітрям та достатньо велику, щоб сидіти в ній.

Ви можете покращити прохолодний простір всередині, якщо у вас 2 або більше вентиляторів. Всередині можна створити затишок, переглядати фільми та відчувати себе комфортно, попри спекотну погоду.

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