Спаслись ли бы вы: тикток захватил челлендж с леденцами из сериала "Игра в кальмара"

Не прошло и месяца с премьеры нового южнокорейского сериала от Netflix "Игра в кальмара", как он уже возглавил большинство топов стриминга. По его сюжету группа из 456 человек участвует в игре на выживание, состоящий из шести испытаний. Одно из них стало невероятно популярным в тиктоке, и создало большой спрос на традиционные корейские сладости – леденцы дальгона.

Дальгона-челлендж в тиктоке

В третьем эпизоде сериала участников ждала очередная детская игра. Все они получили металлические коробочки, внутри которых были сахарные леденцы с контурами различных фигур – треугольника, круга, звезды и зонтика. С помощью иглы игрокам нужно было вырезать заданную фигуру из карамели, не повредив ее. Те участники, которым удалось справиться, проходили дальше, а те, чьи леденцы треснули, – умирали.

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В тиктоци, конечно, такого риска нет. Интернет-пользователи только готовят или покупают леденцы, а затем вырезают фигурки, снимая это на видео. За считанные дни этот челлендж завоевал неслыханную популярность. Ролики с официальным хэштегом тренда #dalgonacandy уже собрали почти 735 миллионов просмотров.

Развлечения 24 подготовили для вас подборку самых популярных видео, а ниже мы расскажем, как самостоятельно приготовить леденец дальгона дома, чтобы тоже принять участие в челлендже.

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Как приготовить конфеты дальгона

Для приготовления одного леденца вам понадобится:

1,5 столовые ложки сахара;

щепотка соды;

силиконовый коврик или пергамент для выпечки;

стакан или что-либо другое с плоским дном;

форма для выпечки печенья с любым рисунком.

Приготовьте все ингредиенты и инструменты, и растопите сахар на медленном огне в ложке или какой-то металлической посуде. Как только сахар начнет таять, начинайте размешивать его палочкой и делайте это, пока он не превратится в коричневую карамель. Продолжая размешивать, снимите карамель с огня и добавьте в нее щепотку соды.

Вылейте смесь на силиконовый коврик или пергамент для выпечки, пока она не застыла. После этого прижмите ее стаканом, чтобы сделать плоской. С помощью формы для печенья нанесите очертания фигуры, которую нужно вырезать.

Дождитесь, пока леденец полностью застынет. Теперь можно участвовать в челлендже и снимать видео в тикток. Наслаждайтесь!

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