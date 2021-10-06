В Таиланде мужчина случайно нашел на пляже ценное вещество стоимостью более 1 000 000 долларов

Рыбак Наронг Плетчараджа из тайской провинции Сураттхани случайно нашел на местном пляже 30-килограммовый кусок амбры – вещества, образующегося в желудочном тракте кашалотов. Ее высоко оценивают и применяют в парфюмерии.

Амбра стоит до 40 000 долларов (1,05 миллиона гривен) за килограмм, соответственно за кусок, найденный Наронгом Плетчараджей, можно выручить около 1,2 миллиона долларов (31,7 миллиона гривен).

Это интересно Играть в путешествии: лучшие казино в аэропортах мира

Мужчина возвращался на берег, когда увидел странный кусок чего-то неизвестного на пляже. Он догадывался, что это могло быть, а потому забрал его с собой и отнес к экспертам из Университета принца Сонгкла. Они проверили вещество, и выяснили, что Наронг нашел настоящую серую амбру, а также выдали ему подтверждающий это сертификат.

Никто из жителей деревни никогда раньше не видел и не прикасался к настоящей китовой амбре, поэтому все были очень счастливы. Я так взволнован, я не знаю, что делать,

– поделился он.

Наронг планирует продать амбру. По словам мужчины, если ему действительно удастся получить за нее прогнозируемую сумму, он уволится с работы и устроит большую вечеринку для своих друзей.

Что известно про амбру Это вещество называют сокровищем моря и плавающим золотом. Долгое время о ее происхождении ничего не знали, только предполагали, что она может быть затвердевшей морской пеной или пометом крупных птиц. Однако в 1800-х годах, когда развился китобойный промысел, выяснилось, что единственными "производителями" амбры являются кашалоты.



Амбра представляет собой остатки непереваренных частей кальмаров и каракатиц, которыми питаются киты. Накапливаясь в желудке и кишечнике, эти остатки превращаются в твердую массу, которую кит извергает наружу, поэтому амбру иногда называют "рвотой кита".



Сначала она имеет неприятный запах, который после высыхания становится довольно сладким и стойким. В парфюмерии амбра используется как фиксатор аромата.

На тему Рыбалка на 1,5 миллиона долларов: в Йемене в теле кашалота нашли ценное вещество