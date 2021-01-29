Головоломки, кроссворды, пазлы – это замечательные интеллектуальные развлечения, чтобы отдохнуть и одновременно потренировать ум. Однако, иногда они бывают настолько большими и сложными, что их решение требует немалого терпения и превращается в настоящий вызов.

Источник: 24 канал

Пользователь сайта Reddit с никнеймом blkdrgn42 поделился в сети интересной историей. Несколько лет назад он подарил своим родителям огромный кроссворд на 28 тысяч слов, ведь они увлекались развязыванием головоломок. Все эти годы он пролежал без дела, пока не начался локдаун.

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Мама и папа автора поста начали разгадывать кроссворд в апреле прошлого года, когда самоизолировались дома во время карантина, а закончили несколько дней назад. То есть, на решение гигантской головоломки у них ушло почти 10 месяцев.



Супруги разгадали огромный кроссворд за 19 месяцев / Коллаж Reddit

Один из пользователей сайта прислал ссылку на магазин, в котором можно купить эту головоломку и узнать о ней подробнее. В кроссворде размером 213 на 213 сантиметров в 90 тысячах квадратиков спрятаны 28 тысяч слов. К нему прилагается 104-страничная книга с вопросами. Стоит это интеллектуальное развлечение 25 долларов (700 гривен).

Производители уверяют, что это самый большой в мире кроссворд, который в 1996 году попал в Книгу рекордов Гиннеса.