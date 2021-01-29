Головоломки, кросворди, пазли – це чудові інтелектуальні розваги, щоб відпочити та водночас потренувати розум. Проте, іноді вони бувають настільки великими та складними, що їх розв'язання потребує чималого терпіння і стає справжнім викликом.

Джерело: 24 канал

Користувач сайту Reddit з нікнеймом blkdrgn42 поділився в мережі цікавою історією. Декілька років тому він подарував своїм батькам величезний кросворд на 28 тисяч слів, адже вони захоплювалися розв'язуванням головоломок. Усі ці роки він пролежав без діла, аж поки не почався локдаун.

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Мама й тато автора допису розпочали розгадувати кросворд у квітні минулого року, коли самоізолювалися вдома під час карантину, а закінчили кілька днів тому. Себто, на розв'язання гігантської головоломки у них пішло майже 10 місяців.



Подружжя розгадало велетенський кросворд за 10 місяців / Колаж Reddit

Один із користувачів сайту надіслав посилання на магазин, у якому можна купити цю головоломку та дізнатися про неї детальніше. У кросворді розміром 213 на 213 сантиметрів у 90 тисячах квадратиків заховані 28 тисяч слів. До нього додається 104-сторінкова книжка із запитаннями. Коштує ця інтелектуальна розвага 25 доларів (700 гривень).

Виробники запевняють, що це найбільший у світі кросворд, який у 1996 році потрапив до Книги рекордів Гіннеса.