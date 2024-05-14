Пара нашла лампу джина, которая осуществила их желания
Источник:Daily Star
Пара, по имени Рон Новак и Мишель Буш осуществили мечту многих. Они приняли участие в конкурсе, организованном компанией Treasure Games, в надежде найти лампу джина.
Заплатив абонентскую плату, пара совершила три поездки в Даллас, штат Техас, в надежде найти место, где спрятана лампа.
Смотрите также "Все в восторге, а ей все равно": реакция кошки на северное сияние рассмешила пользователей сети
В конце концов, это таки произошло. По условиям конкурса они имели возможность выбрать:
- миллион долларов,
- или 3 желания на примерно такую же сумму.
В результате, пара выбрала желание.
Какие желания пары осуществились
Рон сказал, что одно из желаний – сделать пожертвование в благотворительную организацию, которая помогла ему, когда он был бездомным.
Для меня это был самый большой подарок – иметь возможность дать им деньги на это, потому что раньше я был тем, кто брал. Я просто брал, а мне нужна была помощь и я хотел помочь,
– подчеркнул он.
Их второе желание было менее благотворительным, ведь теперь они являются владельцами мотеля Southwest, который планируют отремонтировать.
А третье желание стало кульминацией частной шутки между ними после покупки фургона Sprinter для собак.
Ранее мы писали о двух подругах из США, которые отправились в необычное путешествие на игрушечных машинках, планируя проехать 804 километра вдоль Атлантического побережья.